IHA: Ракетную боеголовку вынесло на берег Чёрного моря вблизи Турции

На пляже у деревни Ялыкей, расположенной на северном побережье Стамбула, местные жители обнаружили выброшенную волнами боеголовку. Об этом пишет IHA.
Около 20:00 по мск на место прибыли саперы. Они обследовали часть боеприпаса и не обнаружили взрывчатых веществ. После чего боеголовка была уничтожена.
Данные о том, какой стране принадлежала боеголовка и как она оказалась в море, на данный момент отсутствуют.
Как ранее писал KP.RU, в Белгородской области были обнаружены и изъяты схроны боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В тайнике находились 291 артиллерийский снаряд, 2 гранаты Ф-1 и 4 взрывателя к артснарядам — всего 297 единиц.
Кроме этого, накануне в Польше на дне озера Пильховско были также найдены несколько загадочных ящиков с боеприпасами. Эксперты намерены изучить содержимое.