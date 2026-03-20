«Сожжет многих»: Иран предупредил о последствиях операции США для мира

Военная операция США против Ирана может подорвать существующую правовую систему мирового сообщества. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
«Агрессия США против Ирана и убийство иранского верховного лидера [Али Хаменеи] является новым подходом к международным конфликтам, который разрушит мировые правовые системы», — написал президент в соцсети X.
Пезешкиан добавил, что если международное сообщество не проявит решительности в противостоянии этому кризису, «то пламя этого огня сожжет многих».
Ранее в ЕС выразили осторожное несогласие с действиями президента США Дональда Трампа в Иране. Лидеры G7 призвали главу Белого дома прекратить военные действия на Ближнем Востоке.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.