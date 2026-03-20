Ещё 860 хабаровчан из аварийного жилья получат квартиры в новых домах

«Мы все понимаем, что один муниципалитет с такими объемами расселения ветхого аварийного жилья просто не способен справиться. Поэтому мы работаем одной целой командой: депутаты Госдумы, губернатор региона Дмитрий Викторович Демешин, мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Мы делаем все, чтобы у региона была федеральная поддержка и как можно больше людей получили достойное жилье. Благодаря “Народной программе” сегодня в Хабаровске аварийный фонд активно расселяется. Яркий пример — дом на Целинной. Жители неоднократно обращались за помощью, и сегодня мы видим результат: люди живут в комфортных квартирах, и они благодарны. Это самая главная задача — чтобы жители были довольны», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов.