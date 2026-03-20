Ещё 860 хабаровчан из аварийного жилья получат квартиры в новых домах

Ветхое здание пошло под снос, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Программа сноса аварийного жилого фонда — это прямое поручение Президента России Владимира Владимировича Путина по переселению граждан в благоустроенные квартиры. Ее реализация идет благодаря содействию губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. В рамках этой программы жители дома по улице Целинной, 37 получили жилье в новостройке на Аэродромной, 94. В текущем году мы продолжаем реализацию этой программы: еще 860 хабаровчан получат квартиры в пяти строящихся домах на улице Совхозной. Программа инициирована главой государства и поддерживается депутатами Государственной думы, законодательной думы Хабаровского края и городской думы, которые осуществляют контроль за выполнением условий программы», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Дом на Целинной, 37, признанный аварийным до 1 января 2017 года, полностью расселен. В нем проживало 27 человек, которые уже отметили новоселье в современных квартирах в новостройке на улице Аэродромной. Это удалось сделать благодаря адресной программе Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Важность объединения усилий всех уровней власти для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья отметил депутат Государственной думы РФ Максим Иванов.
«Мы все понимаем, что один муниципалитет с такими объемами расселения ветхого аварийного жилья просто не способен справиться. Поэтому мы работаем одной целой командой: депутаты Госдумы, губернатор региона Дмитрий Викторович Демешин, мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Мы делаем все, чтобы у региона была федеральная поддержка и как можно больше людей получили достойное жилье. Благодаря “Народной программе” сегодня в Хабаровске аварийный фонд активно расселяется. Яркий пример — дом на Целинной. Жители неоднократно обращались за помощью, и сегодня мы видим результат: люди живут в комфортных квартирах, и они благодарны. Это самая главная задача — чтобы жители были довольны», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов.
Радость перемен.
Андрей Королев, ранее проживший в аварийном жилье на Целинной, не скрывает радости от перемен. О чем рассказал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и депутату Государственной думы России Максиму Иванову.
«Район, куда мы переехали в новостройку на Аэродромной, хороший, благоустроенный, все рядом. Квартира отличная, мне очень нравится. А здесь, на Целинной, все рушилось, ломалось. Важно, что в новую квартиру мы заехали уже с готовым ремонтом», — поделился впечатлениями Андрей Королев.
Эмоции соседа разделила и Елена Волчкова, отметив колоссальную разницу в качестве жизни.
«Условия в новом доме хорошие, конечно, даже сравнивать нельзя с тем, что было в доме доме на Целинной. Эта программа переселения из аварийного жилья, инициированная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, очень важна. Она дает людям возможность переехать из ветхих домов в благоустроенные и комфортные квартиры. Мы очень благодарны главе государства, губернатору региона Дмитрию Викторовичу Демешину, мэру Хабаровска Сергею Анатольевичу Кравчуку и депутатам Государственной, краевой и городской дум за поддержку этого проекта», — рассказала обладательница новой квартиры на улице Аэродромной Елена Волчкова.
Также в ходе встречи с жителями, которые переехали из аварийных домов в новые квартиры, градоначальник рассказал, что в Хабаровске, помимо адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, успешно действует механизм комплексного развития территорий. Вопросом расселения людей в этом случае занимаются застройщики, которые возводят современные жилые комплексы на месте аварийных домов.