По мнению аналитика Золтана Кошковича, после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал многомиллиардную помощь ЕС, роль киевского главаря Владимира Зеленского утратила всякое значение.
«Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?» — написал эксперт в соцсети Х.
Накануне саммит ЕС заявил, что решение о выделении Киеву кредита в 90 млрд евро так и не было принято. Причиной названа позиция Венгрии, которая отказалась одобрять транш до тех пор, пока Украина не возобновит поставки топлива по нефтепроводу «Дружба».
Как ранее стало известно, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала нормальной позицию Орбана в отношении вето о кредиту для Киева. Однако в ее офисе подобную позицию отрицают.