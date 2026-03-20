Жительницу Приморья оштрафовали за фиктивную регистрацию граждан КНР

Жительницу Дальнереченска оштрафовали за фиктивную регистрацию двух граждан Китая в своей квартире, где они на самом деле не жили. По данным Объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края, приговор ей назначил Дальнереченский районный суд.
Из материалов дела следует, что женщина принесла в подразделение по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранцев и другие бумаги, которые нужны для постановки на миграционный учет. В этих документах она указала свою квартиру как адрес их временного проживания, заранее понимая, что жильё гостям из Китая предоставлять не собирается.
После оформления бумаг полицейский поставил обоих иностранцев на учет по этому адресу, хотя фактически они там не жили. В результате, как отмечает пресс-служба, сотрудники полиции лишились возможности реально контролировать, соблюдают ли эти граждане КНР миграционные правила на территории России.
В суде женщина заявила, что раскаивается в содеянном. Ее признали виновной по статье 322.3 УК РФ о фиктивной регистрации по месту пребывания и назначили штраф в размере 110 000 рублей.