В Красноярский край приходит астрономическая весна

Помимо этого, сегодня ожидается еще одно яркое астрономическое событие: сближение Луны и Венеры. «Луна, освещенная на 2%, будет находиться рядом с Венерой в созвездии Рыб. Расстояние между объектами составит 4°07». Ослепительно яркая Венера будет легко видна невооруженным глазом, а тонкий лунный серп также можно будет заметить без бинокля при темном и ясном небе", — рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.