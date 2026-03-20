В Красноярский край приходит астрономическая весна

Сегодня, 20 марта, в России и других странах Северного полушария Земли наступит астрономическая весна.
Солнце в этот день взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, уравнивая день и ночь. После весеннего равноденствия светило постепенно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе, световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться.
В Красноярском крае в пятницу в 21:46 центр солнечного диска пересечет небесный экватор и с этого момента ночи будут короче, а дни — длиннее.
Помимо этого, сегодня ожидается еще одно яркое астрономическое событие: сближение Луны и Венеры. «Луна, освещенная на 2%, будет находиться рядом с Венерой в созвездии Рыб. Расстояние между объектами составит 4°07». Ослепительно яркая Венера будет легко видна невооруженным глазом, а тонкий лунный серп также можно будет заметить без бинокля при темном и ясном небе", — рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.