60 лет вместе: супруги из Красноярского края отметили бриллиантовую свадьбу

Супруги Якушины из Назаровского района отметили бриллиантовую свадьбу.

Источник: Комсомольская правда

Супруги Якушины из Назаровского района края отметили бриллиантовую свадьбу. Владимир Иванович и Любовь Дмитриевна вместе 60 лет. История их любви началась в 1965 году. Молодые люди познакомились у своего студенческого общежития, а в 1966 году зарегистрировали брак.

Свой трудовой путь Якушины начали в Боготольском районе. Любовь Дмитриевна трудилась учителем начальных классов, а Владимир Иванович вел у школьников физкультуру. На двоих у юбиляров 100 лет педагогического стажа.

Самыми яркими событиями семьи стали рождение сына и дочери, а позже — внуков.

— Желаем здоровья, благополучия, тепла и уюта их семейному очагу, — поздравляют юбиляров в краевом Агентстве ЗАГС.