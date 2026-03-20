Завещаю свои скины и персонажей: Юрист рассказал, можно ли передать по наследству игровой аккаунт

Люди вкладывают в игровые аккаунты тысячи и десятки тысяч, миллионы, и когда владелец умирает, возникает вопрос, что с этим будет? С точки зрения российского права ситуация неоднозначная. По статье 128 ГК РФ объектами гражданских прав являются вещи, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности и другие объекты. Цифровые предметы — скины, внутриигровая валюта, прокачанные персонажи, формально не поименованы в законе как отдельный вид имущества. Но это не значит, что они ничего не стоят и никак не защищены.