Врач объяснила, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

МАХАЧКАЛА, 20 мар — РИА Новости. Гены влияют на продолжительность циркадного ритма человека, у «жаворонков» цикл короче 24 часов, у «сов» — длиннее, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«Хронотип — генетически обусловленный механизм. Ученые нашли гены, которые влияют на продолжительность нашего внутреннего циркадного цикла. У “жаворонков” цикл короче средних 24 часов, у “сов” — длиннее. Если есть необходимость соответствовать социально приемлемому времени, возможна коррекция», — рассказала врач.
Но, по ее словам, несмотря на генетику, хронотип меняется в течение жизни: дети чаще «жаворонки», подростки и молодые люди — «совы», а с возрастом люди снова становятся «ранними пташками».
Циркадные ритмы (циркадный цикл) — это внутренние 24-часовые «биологические часы» организма, регулирующие циклы сна, бодрствования, обмена веществ и выработки гормонов, адаптируя их к смене дня и ночи.