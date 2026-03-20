Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист объяснила, кому сразу выплатят часть пенсии

Финансист Финогеноа: людям до 1967 года рождения могут сразу отдать часть пенсии.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на единовременное получение пенсионных накоплений, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В первую очередь это россияне моложе 1967 года рождения, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть (6% от взносов) до введения моратория в 2014 году. Кроме того, накопления формировались у мужчин 1953−1966 и женщин 1957−1966 годов рождения: с 2002 по 2004 год за них платили 2% на накопительную часть.

После «заморозки» системы пополнять счёт можно было только добровольно — например, за счет средств материнского капитала, пояснила финансист.

«Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия», — сказала финансист.

Форма выплаты зависит от размера накоплений. Единовременно всю сумму сегодня могут забрать те, чьи накопления не превышают 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Если денег на счете больше, выплата будет ежемесячной пожизненной. Для ее получения нужно подать заявление в НПФ или СФР, в зависимости от того, где хранились накопления, заключила Финогенова.