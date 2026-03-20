NBC: США ускоряют отправку морпехов на Ближний Восток

Соединённые Штаты ускоряют отправку военных на Ближний Восток в связи с операцией против Ирана, речь идёт о морпехах, сообщает телеканал NBC.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты из США ссылаются на информацию, полученную от источников.

В материале сказано, что речь идёт о матросах и морпехах.

«США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

По словам источников, в регион отправятся 2,2 тысячи морпехов. Они будут направлены из Сан-Диего в ближайшие дни. Военнослужащие направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Reuters, отправка военных может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».

