Аферисты стали предлагать сделать взнос на инвестиционный счет

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам старше 35 лет поучаствовать в «специальной экономической программе» — они присылают жертвам фишинговые ссылки и просят внести на специальный «инвестиционный счет» минимум 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в компании Angara Security.
«Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях ссылки на фишинговые ресурсы, замаскированные под страницы федеральных деловых изданий и телеканалов… Минимальная сумма инвестиций, которую мошенники требуют внести на поддельный “инвестиционный счет” для получения “стабильного дохода” — 10 000 рублей», — рассказали там.
По оценкам экспертов, создание одной такой фишинговой кампании обходится мошенникам в сумму от 30 до 32,5 тысячи рублей, при этом расходы покрываются доходами от обмана граждан. Кроме того, злоумышленники могут использовать персональные данные жертв в других своих схемах.
«Для привлечения внимания потенциальных жертв аферисты используют сфабрикованные информационные поводы: о внесенных в Конституцию РФ поправках, согласно которым патриотам России полагаются крупные дивиденды от государства, а также о якобы подписанном законе о “Специальной экономической программе”, который позволяет гражданам старше 1991 года рождения получать доход от природной ренты», — говорят эксперты.
Специалисты предупреждают, что информацию обо всех социальных выплатах можно получить на портале «Госуслуги» или в центрах «Мои документы».
«Не вводите персональные данные на сторонних ресурсах, предлагающих участие в социальных программах, проверяйте подлинность источников информации», — добавили там.