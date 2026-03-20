В РФ проработают включение в ОМС профессиональной гигиены полости рта детям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минздрав прорабатывает вопрос включения профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медицинской помощи для детей. Об этом говорится в ответе замминистра здравоохранения Евгении Котовой на запрос депутатов Госдумы от «Новых людей», документ есть в распоряжении ТАСС.
Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Антон Ткачев во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили в Минздрав письмо с предложением добавить в ОМС профессиональную гигиену полости рта раз в год для всех детей.
«В настоящее время изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ. Информация о результатах рассмотрения будет представлена дополнительно в установленном порядке», — следует из ответа замминистра.
Депутаты в своем обращении отмечали, что сейчас, несмотря на наличие программ бесплатной стоматологической помощи, профессиональная гигиена полости рта чаще всего не входит в базовый пакет бесплатных услуг для детей старше 3−4 лет. По мнению парламентариев, включение в ОМС профессиональной чистки зубов (включая снятие налета и аппликацию фторсодержащего средства) позволит на ранней стадии выявлять риски кариеса, снизит необходимость дорогостоящего лечения в будущем и повысит приверженность семей регулярному наблюдению у стоматолога.