В России предложили ввести для учителей дополнительную плату за еженедельный урок: подробности

В России предложили установить единые федеральные правила оплаты труда педагогов за ведение уроков «Разговоры о важном». С подобной инициативой выступил лидер СРЗП Сергей Миронов. Копия документа имеется у РИА Новости.
Законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» планируется к рассмотрению в Госдуме в пятницу.
Как уточнил Миронов, параметры оплаты и порядок ее начисления следует поручить кабмину, а источником средств должен стать федеральный бюджет.
Напомним, что каждую неделю с 2022 года первым уроком в школах проходят «Разговоры о важном».
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что учителям в школах необходимо в разы повысить заработную плату. Инициатива предполагает, что учителя будут получать до 200% средней зарплаты по своему региону.