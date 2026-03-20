В России предложили ввести для учителей дополнительную плату за еженедельный урок: подробности

В Госдуме хотят доплачивать педагогам за ведение «Разговоров о важном».

Источник: Комсомольская правда

В России предложили установить единые федеральные правила оплаты труда педагогов за ведение уроков «Разговоры о важном». С подобной инициативой выступил лидер СРЗП Сергей Миронов. Копия документа имеется у РИА Новости.

Законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» планируется к рассмотрению в Госдуме в пятницу.

Как уточнил Миронов, параметры оплаты и порядок ее начисления следует поручить кабмину, а источником средств должен стать федеральный бюджет.

Напомним, что каждую неделю с 2022 года первым уроком в школах проходят «Разговоры о важном».

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что учителям в школах необходимо в разы повысить заработную плату. Инициатива предполагает, что учителя будут получать до 200% средней зарплаты по своему региону.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше