МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МЧС России начинает использовать в качестве служебных собак в возрасте от шести месяцев, а лошадей — в возрасте от 2,5 лет, на всех животных после успешной сдачи квалификационных испытаний заводятся служебные книжки, соответствующий приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В учреждениях и организациях МЧС России содержатся и используются служебные собаки в возрасте от шести месяцев после приобретения у физических или юридических лиц в рамках установленной штатной численности», — говорится в приложении к приказу ведомства.
В документе отмечается, что лошади становятся служебными в возрасте от 2,5 лет после их покупки у физических или юридических лиц. Для их размещения в конюшне оборудуются отдельные помещения площадью не менее 12 квадратных метров. После окончания обучения лошади проверяются на движение всеми видами аллюров, а также выполнение команд всадника.
Все прошедшие первоначальную подготовку лошади должны быть клинически здоровы и обеспечены индивидуальными предметами ухода. Максимальное время их непрерывного использования не должно превышать четыре часа. После этого лошади предоставляется время для отдыха в один час.
«Подготовка служебных собак осуществляется с использованием натуральных носителей целевых запахов и имитаторов запахов целевых объектов поиска в период обучения кинолога и служебной собаки», — подчеркивается в приказе.
Успешно прошедшая испытания собака считается допущенной к действиям по предназначению на два года, о чем делается соответствующая запись в ее служебной книжке.