Во Владивостоке утвердили график перекрытий дорог на время репетиций Парада Победы: дата

«Движение и парковку транспортных средств временно ограничат 15, 17, 20 апреля с 04:00 до 06:00. В частности, под запрет попадут участки по улице Алеутской (от Семеновской до 1-й Морской), Светланской (от Лазо до Алеутской), Уборевича (от Береговой до Семеновской), Океанскому проспекту (от Светланской до Семеновской) и Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта)», — уточняется в тексте официального документа.
Аналогичные меры в ранние утренние часы запланированы также на 17 и 20 апреля.
Далее репетиции парадных расчетов переместятся на вечернее время. Так, с 21:00 до полуночи 22 и 24 апреля, а также 27 и 29 апреля будет перекрыт расширенный список улиц в историческом центре. В него войдут Корабельная Набережная, Светланский переулок, а также 1-я Морская и Петра Великого. Генеральные репетиции парада назначены на 6 мая (резервный день — 7 мая) с 07:00 до 13:00. В эти часы перекроют большинство центральных магистралей, задействованных в прохождении техники и пеших колонн.
Кульминацией станет сам День Победы, 9 мая. Ограничения будут действовать особенно долго — с 07:00 до 18:00. Помимо стандартных для репетиций улиц, в этот день закроют дополнительные отрезки на Лазо, Батарейной, Верхнепортовой. Отдельно подчеркивается, что с 06:00 до 16:00 9 мая будет запрещена парковка и остановка транспорта на участке от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по Светланской.
Для объезда перекрытых кварталов автомобилистам и общественному транспорту предлагается использовать альтернативные маршруты. Движение будет перенаправлено на улицы Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого. Водителей просят заранее планировать поездки с учетом временных неудобств.
