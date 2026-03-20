Во Владивостоке утвердили график перекрытий дорог на время репетиций Парада Победы: дата

Далее репетиции парадных расчетов переместятся на вечернее время. Так, с 21:00 до полуночи 22 и 24 апреля, а также 27 и 29 апреля будет перекрыт расширенный список улиц в историческом центре. В него войдут Корабельная Набережная, Светланский переулок, а также 1-я Морская и Петра Великого. Генеральные репетиции парада назначены на 6 мая (резервный день — 7 мая) с 07:00 до 13:00. В эти часы перекроют большинство центральных магистралей, задействованных в прохождении техники и пеших колонн.