«Известия»: Непослушных учеников в России предложили отправлять в спецшколы

Школам хотят дать полномочия направлять непослушных учеников в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ), где педагогический контроль за ними будет более серьезным. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщило издание «Известия».

Соответствующий законопроект, который вносит изменения в законы «Об образовании в России» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», направил в Государственную думу РФ экспертный совет по вопросам образовательной политики и развития системы образования, куда входят математик и основатель движения «Родная школа» Алексей Савватеев, доктор юридических наук Анатолий Вифлеемский и другие.

В заявлении Савватеева отмечается, что пока у школы нет полномочий отправлять детей в СУВУ, поэтому «хулиганы чувствуют и осознают свою безнаказанность». Согласно инициативе, перевод в спецшколу будет возможен с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Авторы законопроекта высказались, что в СУВУ нарушители порядка получат «адекватную педагогическую помощь» и смогут выйти в жизнь порядочными людьми.

Отправлять в спецшколы предлагают подростков с 11 до 18 лет, если они часто нарушают дисциплину или уже был факт привлечения к уголовной ответственности. При этом решение о переводе можно оспорить.

Отмечается, что такие учреждения имеются в 17 российских регионах. В них занимаются «преодолением последствий школьной и социальной дезадаптации детей с девиантным поведением», формированием у них потребности в получении образования и профессии, сказано в статье.

16 марта подросток вонзил нож в шею семикласснику по дороге в школу в подмосковном поселке. Пострадавшему потребовалась срочная операция. Нападавшего задержали, в рюкзаке у него нашли два ножа, петарды и спички. 13-летний хулиган заявлял, что ненавидит отличников и спортсменов. Что грозит подозреваемому — в материале «Вечерней Москвы».