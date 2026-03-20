Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорически исключила возможность разрешить странам Евросоюза закупать российский газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию», — сказала глава ЕК.
На вопрос журналистов фон дер Ляйен уточнила, что закупок не будет, даже если в Европе возникнет физическая нехватка энергоресурсов. Это приведет к отключениям электроэнергии.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшем будущем Европа опустеет из-за цунами цен на нефть и газ. Он добавил, что кризис в Европе во многом является результатом политики Брюсселя. Теперь политик задается вопросом, не слишком ли поздно для ЕС «покаяться».