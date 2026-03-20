Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 лет исполнилось красноярке Клавдии Хетчиковой

Накануне жительнице Центрального района Красноярска, труженице тыла Клавдии Васильевной Хетчиковой исполнилось 100 лет.

Накануне жительнице Центрального района Красноярска, труженице тыла Клавдии Васильевной Хетчиковой исполнилось 100 лет.

С днем рождения юбиляршу поздравили сотрудники администрации.

Во время Великой Отечественной войны женщина работала на благо фронта: жала пшеницу в поле и шила одежду.

«Клавдия Васильевна — труженица тыла, человек удивительной судьбы и крепкой духом эпохи. Она родилась в 1926 году в большой дружной семье на живописной Вятской земле. Несмотря на трудности, она продолжала учебу, окончила педагогическое училище и многие годы посвятила делу воспитания подрастающего поколения, работая учителем начальных классов. Сегодня Клавдия Васильевна — символ стойкости, трудолюбия и любви к жизни, пример для всех нас», — рассказали в мэрии.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.