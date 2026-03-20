100 лет исполнилось красноярке Клавдии Хетчиковой

«Клавдия Васильевна — труженица тыла, человек удивительной судьбы и крепкой духом эпохи. Она родилась в 1926 году в большой дружной семье на живописной Вятской земле. Несмотря на трудности, она продолжала учебу, окончила педагогическое училище и многие годы посвятила делу воспитания подрастающего поколения, работая учителем начальных классов. Сегодня Клавдия Васильевна — символ стойкости, трудолюбия и любви к жизни, пример для всех нас», — рассказали в мэрии.