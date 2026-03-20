Россиянам напомнили об отсутствии длинных выходных в апреле

Россиянам не стоит ждать дополнительных дней отдыха в апреле. Трехдневных выходных календарь не предусматривает. Об этом напомнила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская для РИА Новости.
Накануне длинные выходные были в феврале и марте. Они прошли с 21 по 23 февраля, а также с 7 по 9 марта, в честь праздников 23 Февраля и 8 Марта.
Ранее юрист Шамиль Султанов рассказал, что в России работа в выходные и нерабочие праздничные дни возможна только при наличии оснований, предусмотренных законом.
Кроме этого, в Госдуме выступили с инициативой начать оплачивать работу журналистов в выходные в двойном размере.
При этом в мае 1 и 11 числа станут праздничными нерабочими днями. А календарные нерабочие дни — 2−3, 9−10, 16−17, 23−24, 30−31 мая.