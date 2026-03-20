Эксперт Голубева объяснила, можно ли уйти с работы пораньше в день рождения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сам по себе день рождения не является законным основанием для сокращения рабочего дня или отсутствия на рабочем месте, но такая возможность может быть предусмотрена внутренними документами компании. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«По общему правилу сам по себе день рождения не является основанием для отсутствия на рабочем месте или сокращения рабочего дня. Однако возможность уйти с работы раньше в этот день может быть предусмотрена локальными нормативными актами организации — например, коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка», — сказала Голубева.
Эксперт отметила, что если такие нормы в компании установлены, работник вправе воспользоваться этой возможностью в порядке, предусмотренном внутренними правилами. Если же специальных положений нет, сотруднику следует действовать по общим правилам — заранее согласовать уход с работодателем или непосредственным руководителем. Желательно сделать это в письменной форме, уточнила она.
Самовольный уход с рабочего места до окончания рабочего дня может быть расценен как нарушение трудовой дисциплины, что дает работодателю право применить дисциплинарное взыскание, заключила она.