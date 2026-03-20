Житель Находки потерял более 5 млн рублей на фальшивых инвестициях

Житель Находки стал жертвой сложной мошеннической схемы, связанной с фальшивыми инвестициями. Как сообщил молодой человек в полиции, всё началось с онлайн-знакомства: симпатичная собеседница в интернете, узнав о его желании сменить работу, предложила начать зарабатывать на инвестициях, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Она познакомила его со знакомой, которая по видеосвязи делилась личным опытом и обучала торговле на бирже. Доверчивый парень зарегистрировался на подконтрольной мошенникам платформе и стал пополнять счёт — сначала по 20 тысяч рублей, а затем, по настоянию собеседницы, взял кредит и оформил три кредитные карты, переведя всю сумму на брокерский счёт.
Когда счёт внезапно заблокировали, аферисты заявили, что для вывода средств требуется доверенное лицо, не имеющее аккаунтов на биржах. Им стала мать потерпевшего. Ей сказали, что для успешной операции на её счетах не должно быть собственных денег — иначе система не пропустит транзакцию. Под этим предлогом все её сбережения были переведены на мошеннические счета.
«В конечном итоге сумма причинённого ущерба составила 5 млн 425 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.