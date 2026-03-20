Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен признала, что Венгрия продолжает блокировать кредит Украине

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия продолжает блокировать кредит Украине, при этом она утверждает, что ЕС планирует согласовать кредит «так или иначе».

Источник: Аргументы и факты

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что венгерская сторона продолжает блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро.

Она уточнила, что ЕС планирует согласовать этот кредит «так или иначе».

«Кредит остаётся заблокированным. Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», — сказала фон дер Ляйен.

Комментарий прозвучал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.

Ранее сообщалось, что участникам саммита ЕС не удалось принять решение по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.

