Фон дер Ляйен признала, что Венгрия продолжает блокировать кредит Украине

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что венгерская сторона продолжает блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро.
Она уточнила, что ЕС планирует согласовать этот кредит «так или иначе».
«Кредит остаётся заблокированным. Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», — сказала фон дер Ляйен.
Комментарий прозвучал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Ранее сообщалось, что участникам саммита ЕС не удалось принять решение по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.