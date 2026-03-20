Трепанация черепа потребовалась юному приморцу после падения с самоката

Ребёнок не справился с управлением средством передвижения, упал и ударился головой. Повреждения внешне были незначительными — синяк и припухлость. Затем проявились тревожные симптомы: рвота и резкая головная боль. Когда мальчика привезли в больницу, он уже находился в состоянии спутанного сознания.
Компьютерная томография выявила перелом черепа и обширную мозговую гематому. Чтобы удалить сгустки крови и остановить кровотечение, потребовалась трепанация черепа. Из мозга откачали почти 100 мл сгустков крови, восстановили повреждённую артерию. Операция длилась два часа. Мальчика уже выписали, он остаётся под амбулаторным наблюдением.
В преддверии сезона средств индивидуальной мобильности медики напоминают родителям несовершеннолетних детей, что кататься на самокатах, роликовых коньках и подобных средствах передвижения нужно в защитной экипировке — шлеме, наколенниках и налокотниках.
Во Владивостоке уже было зафиксировано первое ДТП с участием ребёнка на самокате, 11-летний мальчик попал под машину на территории Советского района. «Ниссан» съезжал с дороги, 49-летний водитель не уступил проезд средству индивидуальной мобильности. Мальчик получил травмы, но не тяжёлые, медицинская помощь ему оказана.
Сезон прокатных электрических самокатов начинается во Владивостоке с 11 апреля, если коррективы не внесёт неблагоприятная погода.
В Госдуме депутаты «Справедливой России» настаивают на федеральном законе, регулирующем движение средств индивидуальной мобильности. Основные положения — движение СИМ только по выделенным полосам за пределами проезжей части и тротуаров, штрафы до 25 тысяч рублей и обязательное страхование автогражданской ответственности для этой категории участников дорожного движения.