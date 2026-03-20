NAYA: власти Катара арестовали двух политических аналитиков «Аль-Джазиры»

Власти Катара задержали аналитиков телеканала «Аль-Джазира» Саид Зиад и Фатима Самади. По данным NAYA, их обвиняют в поддержке действий Ирана в военном конфликте.
Ранее, по информации агентства Fars, в Иране были задержаны 54 сторонника монархии, которые планировали бунт. Тогда у 11 задержанных обнаружили три единицы огнестрельного оружия, 76 — холодного оружия и ручную гранату.
Посол Ирана во Франции Мохамад Аминежад в свою очередь опроверг слухи о том, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи якобы скрывается или болен. По уточнениям посла, Хаменеи здоров и не прячется в бункере.
По информации газеты The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп высказался против новых атак на энергетические объекты Ирана. Однако уточняется, что в будущем хозяин Белого дома может пересмотреть свою позицию.