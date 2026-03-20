Маркон: Украина примет миссию ЕС для содействия ремонту «Дружбы»

Украина разрешила делегации экспертов от ЕС провести оценку состояния нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания Совета ЕС.
«Я благодарю Зеленского за то, что он согласился принять на Украине миссию ЕС для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода “Дружба”, — сказал французский лидер.
Макрон также прокомментировал решение Венгрии и Словакии не одобрить выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро из-за отказа Киева возобновить поставки нефти. Он подчеркнул, что для него лично «нет плана Б» относительно этого финансового пакета для украинской стороны.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что объяснения Киева по поводу блокировки «Дружбы» закончились фиаско. Он подчеркнул, что трубопровод находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен за одну минуту. По его словам, Киев сознательно задерживает восстановление поставок.