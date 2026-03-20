В Хабаровске скоростной теплоход «70 лет Победы» снова пойдёт в Китай

В Хабаровске завершается подготовка скоростного пассажирского теплохода «70 лет Победы» к новому навигационному сезону, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Судно вновь будет выполнять международные рейсы в Китай, оставаясь на линии шесть дней в неделю. При высоком спросе власти рассматривают возможность увеличить частоту до двух рейсов в сутки.
Сейчас экипаж проводит полный комплекс работ: очищает корпус от загрязнений, шлифует и окрашивает его, проверяет технические системы и оборудование. Параллельно идёт наладка навигационных приборов и обслуживание машинного отделения, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию на Амуре.
Отдельное внимание уделяют комфорту пассажиров. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина модернизируют салон повышенной комфортности: вместо 16 кресел установят 14 новых — более эргономичных и с улучшенной кожаной обивкой.
Как отметил начальник управления организации перевозок краевого минтранса Александр Демидов, в прошлом сезоне теплоход перевёз более 14 тысяч пассажиров на международных маршрутах. Запуск собственного судна позволил увеличить общий пассажиропоток примерно на 8%.
Время в пути от Хабаровска до китайского берега составляет около полутора часов, что делает направление одним из самых быстрых и удобных. Дополнительным фактором стала отмена портового сбора, благодаря чему поездки стали доступнее.
Параллельно решается вопрос с организацией швартовки на фоне реконструкции набережной. Для бесперебойной работы пункта пропуска разработана временная схема, которая позволит к маю установить дебаркадеры и обеспечить приём судов в штатном режиме.
В ближайшее время в Хабаровск ожидается прибытие китайской делегации — стороны обсудят организационные и технические вопросы предстоящей навигации.
Билеты на рейсы планируется открыть в онлайн-продаже, что упростит планирование поездок для жителей и гостей региона.
Теплоход «70 лет Победы» построен на Хабаровском судостроительном заводе и спущен на воду в 2016 году. Судно с алюминиевым корпусом и водомётными двигателями развивает скорость до 70 км/ч и рассчитано на 100 пассажиров. После периода консервации перевозки на нём возобновили в 2025 году.