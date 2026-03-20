В Хабаровске скоростной теплоход «70 лет Победы» снова пойдёт в Китай

Теплоход «70 лет Победы» построен на Хабаровском судостроительном заводе и спущен на воду в 2016 году. Судно с алюминиевым корпусом и водомётными двигателями развивает скорость до 70 км/ч и рассчитано на 100 пассажиров. После периода консервации перевозки на нём возобновили в 2025 году.