Строительная готовность комплекса «Азия» в зоопарке Новосибирска достигла 70%

Строительная готовность комплекса вольеров «Азия» в Новосибирском зоопарке имени Шило достигла 70%. Завершить все работы на объекте планируют до 1 сентября 2026 года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.
Строительство ведется по графику, нарушений сроков не зафиксировали. Финансирование объекта идет сразу из трех источников: городского и областного бюджетов, а также собственных средств зоопарка. Первоначальная смета изменилась — в проект внесли новые конструктивные и дизайнерские решения.
На текущий момент стоимость строительства превысила 300 миллионов рублей. Окончательная цена комплекса пока не сформирована. Напомним, открыть «Азию» планируют к 79-летию зоопарка.