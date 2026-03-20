Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительная готовность комплекса «Азия» в зоопарке Новосибирска достигла 70%

Завершить все работы на объекте планируют до 1 сентября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Строительная готовность комплекса вольеров «Азия» в Новосибирском зоопарке имени Шило достигла 70%. Завершить все работы на объекте планируют до 1 сентября 2026 года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.

Строительство ведется по графику, нарушений сроков не зафиксировали. Финансирование объекта идет сразу из трех источников: городского и областного бюджетов, а также собственных средств зоопарка. Первоначальная смета изменилась — в проект внесли новые конструктивные и дизайнерские решения.

На текущий момент стоимость строительства превысила 300 миллионов рублей. Окончательная цена комплекса пока не сформирована. Напомним, открыть «Азию» планируют к 79-летию зоопарка.