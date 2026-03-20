Учительница в США насиловала 10-летнего ученика в комнате для наказаний

Педагога в Соединенных Штатах обвинили в изнасиловании 10-летнего ученика. Об этом 17 марта сообщило издание New York Post.
По данным полиции, 32-летняя учительница в начальной школе в Спокане, штат Вашингтон, в течение нескольких месяцев издевалась над мальчиком. Это происходило в так называемой «комнате для наказаний» и даже в присутствии других школьников. При этом педагог якобы показывала ученику видео сексуального характера, где она сама себя снимала, совершая с ним сексуальные действия.
Ребенок рассказал, что подвергался насилию почти ежедневно, начиная с зимних каникул, «иногда до пяти раз в день». Учительница просила его никому ничего не рассказывать и угощала пирожными.
Директор образовательного учреждения узнал о происходящем от родственника мальчика и обратился в полицию в феврале. Педагога отстранили от работы и арестовали. Ее обвинили в изнасиловании и растлении несовершеннолетнего.
В статье отмечается, что учитель пыталась связаться с потерпевшим и отказалась признать себя виновной.
