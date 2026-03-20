С 1 апреля в Хабаровском крае начнут маркировать чай и чайные сборы

В Хабаровском крае продолжается внедрение системы «Честный знак». С 1 апреля 2026 года в России станет обязательной маркировка чая и чайных сборов. В нашем регионе это затронет 7 местных производителей, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Все больше и больше категорий продуктов питания включается в перечень товаров, подлежащих маркировке. Теперь людям станет еще проще следить за качеством приобретаемой продукции. Они смогут смотреть все необходимые данные о товаре через систему “Честный знак”, — рассказала начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Минсельхоза Светлана Абдалова.
По ее словам, в крае обязательную маркировку успешно внедрили предприятия по производству питьевой бутилированной воды, в том числе детской, молока и молочной продукции, пива и слабоалкогольных напитков, а также отдельных видов безалкогольных напитков, майонеза, растительных консервов.
«Система маркировки позволяет отследить путь каждой единицы товара от места производства до прилавка. Это защита от контрафакта. Чтобы проверить качество товара, нужно установить на смартфон мобильное приложение “Честный знак” и просканировать QR-код на упаковке», — уточнила Светлана Абдалова.
Напомним, что «Честный знак» введен в России в 2019 году. Сейчас обязательно маркируются молочная продукция, упакованная питьевая вода, в том числе детская, пиво и слабоалкогольные напитки, безалкогольные напитки, кроме соков, морсов, нектаров, майонез, растительные консервы. В виде эксперимента — мармелад, зефир, печенье, мясные изделия.