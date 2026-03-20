NBC: США ускоряют переброску 2,2 тысячи морпехов на Ближний Восток

«США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке», — передает телеканал.
2,2 тыс. морпехов будут направлены на Ближний Восток из Сан-Диего с опережением графика. Они отправятся в путь уже в ближайшие дни.
Как утверждается, морпехов доставят на USS Boxer — наступательный корабль-амфибию. Сообщается также, что для переброски нескольких тысяч военнослужащих может потребоваться дополнительно два аналогичных корабля.
На днях телеканал CNN сообщал, что десантный корабль США Tripoli направлялся на Ближний Восток на фоне войны с Ираном.
В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключил проведение переговоров с иранской стороной.