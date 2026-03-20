NBC: США ускоряют переброску 2,2 тысячи морпехов на Ближний Восток

Более двух тысяч морпехов будут направлены на Ближний Восток из Сан-Диего.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон наращивает присутствие своих военных на Ближнем Востоке. ВС США начали ускорять переброску американских военнослужащих в связи с операцией против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC.

«США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке», — передает телеканал.

2,2 тыс. морпехов будут направлены на Ближний Восток из Сан-Диего с опережением графика. Они отправятся в путь уже в ближайшие дни.

Как утверждается, морпехов доставят на USS Boxer — наступательный корабль-амфибию. Сообщается также, что для переброски нескольких тысяч военнослужащих может потребоваться дополнительно два аналогичных корабля.

На днях телеканал CNN сообщал, что десантный корабль США Tripoli направлялся на Ближний Восток на фоне войны с Ираном.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключил проведение переговоров с иранской стороной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше