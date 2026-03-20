Хабаровский театр драмы обменяется спектаклями с Рязанью

Гастроли пройдут с 20 по 24 мая сразу в двух городах.

Источник: Рязанский Театр драмы

В Хабаровске и Рязани в конце мая пройдут обменные гастроли театров драмы, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сцене краевой столицы выступит Рязанский областной театр, а хабаровская труппа в это же время отправится с ответными показами.

В афише гастролей в Хабаровске — постановки рязанского театра: классические спектакли «Женитьба» и «Плутни Скапена», комедии «Час тишины» и «Джэк», трагикомедия «Знатоки женского сердца», детская сказка «День рождения кота Леопольда», а также постановка «Непридуманные герои», основанная на рассказах детей — очевидцев военных событий.

Одновременно артисты Хабаровского краевого театра драмы представят в Рязани свои работы: «Яма», «Калина красная», «Собачье сердце», «Пиковая дама», «Только для женщин», литературный спектакль «Говорят погибшие герои» и сказку «По щучьему веленью».

Как отметил директор и художественный руководитель театра Николай Евсеенко, такие гастроли становятся не просто обменом репертуара, а культурным диалогом между регионами, который объединяет зрителей и артистов, несмотря на расстояние в тысячи километров.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке Росконцерта и Министерства культуры России.