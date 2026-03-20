На Садовом появится новая спортивная площадка

В микрорайоне Садовый планируют построить плоскостное спортивное сооружение на участке между улицей 3 й Поваренный лог, улицей Юрша и зданием по адресу улица Макаренко, 19. Это следует из приказа о разработке проектов планировки и межевания территории в Мотовилихе, опубликованного на сайте минимущества Пермского края.
Разработку проектной документации поручили АО «СтройПанельКомплект». Новый объект ориентировочно займет площадь около 6 849 кв. м. Согласно схеме в приказе, спортивная площадка появится за торговым центром «Садовый Молл». Рядом уже функционируют автомойка самообслуживания, станция зарядки электромобилей и продуктовый магазин.
Территория относится к градостроительной зоне Ц 5, предназначенной для торговли, общепита, спортивных и оздоровительных объектов, а также автостоянок. ТЦ на улице Юрша, 1 В открылся в 2022 году, а здание для него построили намного раньше.