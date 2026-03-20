В Хабаровском ВГИК студентов научат скалолазанию и съёмкам под водой

Хабаровский филиал ВГИК проводит День открытых дверей 28 марта и приглашает к себе в гости всех, кому интересно, как живет легендарный вуз в нашем городе. Гости смогут увидеть мастерские, оборудование, все, чем располагает филиал. Будут организованы две экскурсии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В течение всего дня пройдут занятия и мастер-классы с теми, кто хочет связать свою жизнь с кино, — говорит директор филиала Марина Лоскутникова. — Для ребят, которые собираются идти в неигровое кино, студенты покажут, как правильно выстроить свет, поставить камеру, сделать хороший кадр. Будущим художникам расскажут, какие творческие испытания им предстоят. Покажут примеры работ, которые им необходимо будет выполнить. Для ребят, которые идут на режиссуру и анимацию, точно также-поведают, что такое раскадровка и пикселяция.
Вуз активно развивается.
— В нынешнем учебном году у нас будет объявлен набор на две новые специальности, — говорит Марина Лоскутникова. — К трем, по которым мы уже готовим специалистов, а это режиссура неигрового кино, режиссура анимации и продюсерство, добавятся драматургия и художники анимации. Всего вуз сможет принять 70 студентов, из них 45 смогут учиться за счет бюджета.
Известный хабаровский кинодокументалист Владимир Чабанов набирает в рамках неигрового кино специальный курс, где он с ребятами, кроме основных предметов, станет изучать особенности съемок в экстремальных природных условиях. Это будет авторская программа по созданию научно-популярного хроникально-документального кино про природу, путешествия, историю края.
Факультативно они станут учиться скалолазанию, погружению под воду, изучать метеорологию, тоже очень важную для съемок на природе. По словам Марины Лоскутниковой, вуз планирует заключить соглашение с Приморским Океанариумом, где ребята станут проходить практику.