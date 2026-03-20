Эксперт Минздрава Кобякова призвала обращаться за помощью к врачам, а не ИИ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не заменит врача, а за квалифицированной помощью необходимо обращаться к специалисту в медицинское учреждение. Об этом сообщила ТАСС директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова.
«Важно помнить, что несмотря на все возможности ИИ-агентов, врачей они сегодня не заменяют. И за квалифицированной медпомощью следует обращаться не к искусственному интеллекту, а к врачу», — сказала она.
Кобякова уточнила, что при этом ИИ является мощным инструментом, который требует осознанного обращения, особенно если речь идет о здоровье людей. «При этом уже сегодня ИИ является неотъемлемой частью системы здравоохранения. Для медицинских работников это эффективный помощник в принятии решений, который в кратчайшие сроки способен снять с врача рутину и дать ему больше времени на живое общение с человеком», — уточнила она.
Для управленца же ИИ — это инструмент аналитики, способный в сжатые сроки обработать большие объемы данных, выявить риски и предложить варианты решения. Для пациента агентский ИИ становится помощником 24/7, напоминая о необходимости приема лекарств или сроках прохождения диспансеризации.