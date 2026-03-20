В день рождения можно уйти с работы пораньше: юрист назвала условия

Юрист Голубева рассказала, как уйти с работы пораньше в день рождения.

Источник: Комсомольская правда

В день рождения сотрудник может уйти с работы пораньше, если это предусмотрено внутренними документами компании. Об этом сообщила преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева.

Эксперт пояснила, что в общем случае день рождения не дает права на отсутствие на работе или сокращение рабочего времени.

«Однако возможность уйти с работы раньше в этот день может быть предусмотрена локальными нормативными актами организации — например, коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка», — сказала юрист в интервью ТАСС.

Голубева добавила, что в случае отсутствия таких норм сотруднику нужно заранее согласовать уход с работодателем или руководителем, желательно в письменной форме.

Ранее KP.RU писал, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска в трех случаях. Сотрудник продолжит работать, если стаж меньше шести месяцев, если отпуск запрашивается вне установленного графика, или если заявление подается на отпуск с последующим увольнением.