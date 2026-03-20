Губернатор открыл форум «Есть результат!» и обозначил планы развития

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал старт второму муниципальному форуму «Есть результат!» в Арсеньеве. На площадке подвели итоги реализации народной программы за пять лет и обозначили ключевые направления дальнейшего развития территорий.
Форум «Единой России» прошёл 19 марта и объединил делегации сразу четырёх округов — Арсеньевского, Анучинского, Чугуевского и Яковлевского. Участники обсудили уже достигнутые результаты и новые инициативы, предложенные жителями. Особое внимание уделили вопросам благоустройства, социальной инфраструктуры и повышению качества жизни. Глава региона подчеркнул, что такие встречи помогают выработать конкретные решения, востребованные на местах.
За последние годы в муниципалитетах Приморья произошли заметные изменения. В Арсеньеве благоустроили десятки дворов, реконструировали парк «Восток» и ввели значительный объём жилья, включая арендный дом. В Яковлевском округе обновили социальные объекты, создали молодёжные центры и модернизировали систему водоснабжения. Чугуевский округ получил новые спортивные сооружения и объекты коммунальной инфраструктуры, а Анучинский стал одним из центров развития пчеловодства и дорожного строительства.
Во второй части форума обсуждение было сосредоточено на будущих проектах и конкретных механизмах их реализации. Олег Кожемяко обозначил приоритеты: модернизация дорожной сети, развитие здравоохранения и образования, а также подготовка кадров для экономики региона. В числе ключевых задач — завершение строительства Яковлевской больницы и оснащение медучреждений современным оборудованием. Также планируется продолжить программу строительства арендного жилья для молодых специалистов.
Отдельное внимание уделено масштабной программе благоустройства. В 2026 году на эти цели направят рекордные 4 миллиарда рублей. Средства пойдут на создание и обновление сотен общественных пространств, дворов, спортивных и детских площадок, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Для координации работы на местах губернатор представил команду ответственных лиц, которые будут взаимодействовать с жителями.
По словам главы региона, важной частью работы остаётся участие самих граждан. На форуме продолжился сбор предложений для новой редакции народной программы. Жителям, в том числе молодёжи и школьникам, предложено активнее включаться в обсуждение и формирование проектов. Это позволит создавать комфортную среду, отвечающую реальным запросам людей.
Дополнением к деловой программе стали тематические выставки. Гостям представили экспозиции «Было — стало» и «Земский работник культуры», а также проект «Приморье своих не бросает». В нём приняли участие мастерицы из разных округов, продемонстрировавшие свои работы и вклад в развитие местных сообществ.