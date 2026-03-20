Никитин: в Нижегородской области Ураза-байрам отмечают с особой теплотой

Завершился священный месяц Рамадан — время духовного и телесного очищения. Последователи ислама встречают один из главных праздников, который символизирует благодарность за возможность стать лучше, за преодоление своих искушений, за духовную работу. Ураза-байрам — это день радости и милосердия. Он напоминает о важности сострадания к ближнему, о прощении, о стремлении к светлым и добрым делам. Эти смыслы понятны и близки людям разных национальностей и конфессий.