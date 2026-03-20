Никитин: в Нижегородской области Ураза-байрам отмечают с особой теплотой

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с праздником Ураза-байрам, который отмечается 20 марта. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.
"Дорогие друзья! Поздравляю всех мусульман, проживающих в Нижегородской области, с наступлением Ураза-байрам!
Завершился священный месяц Рамадан — время духовного и телесного очищения. Последователи ислама встречают один из главных праздников, который символизирует благодарность за возможность стать лучше, за преодоление своих искушений, за духовную работу. Ураза-байрам — это день радости и милосердия. Он напоминает о важности сострадания к ближнему, о прощении, о стремлении к светлым и добрым делам. Эти смыслы понятны и близки людям разных национальностей и конфессий.
В Нижегородской области Ураза-байрам всегда отмечают с особой теплотой, следуя многовековым традициям. Это время, когда мусульмане Нижегородской области собираются вместе с родными и близкими, чтят память предков и обмениваются подарками.
Особенно ценно, что Ураза-байрам проходит в атмосфере дружбы и взаимного уважения, которые исторически сложились на Нижегородской земле. Мы вместе развиваем наш регион, стараемся ради его благополучия, понимаем и уважаем традиции друг друга. В этот праздник желаю здоровья и радости вашим семьям, пусть все ваши добрые начинания будут успешными!" — говорится в поздравлении.