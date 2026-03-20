На Украине призвали остановить потребление газа из-за долгов: подробности

С 28 марта теплоснабжающие организации Украины обязаны прекратить использование газа. Как сообщает Ассоциация операторов критической инфраструктуры, за несоблюдение грозят блокировкой счетов и принудительным прекращением поставок топлива.
«…Получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании “Нафтогаз Трейдинг” с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ», — говорится в сообщении Ассоциации в соцсетях.
Представители ассоциации указали, что из-за угрозы блокировки счетов и отключения газа теплоснабжающие компании рискуют полностью остановить работу как в отопительный, так и в летний периоды.
Прекращение работы теплоснабжающих предприятий оставит миллионы жителей Украины без отопления и горячей воды.
На фоне энергетического кризиса на Украине из столицы выехали более 600 тыс. украинцев.