В Новосибирской области создадут образовательный кластер для химической отрасли

Этот вопрос обсуждался 18 марта в ходе визита заместителя губернатора Новосибирской области Валентины Дудниковой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.
Замглавы региона отметила, что химическая промышленность является для Новосибирской области системообразующей отраслью, поэтому создание кластера на базе профильного колледжа позволит повысить качество подготовки студентов и усилит взаимодействие между образовательными организациями и реальными предприятиями. Учебное заведение уже сегодня выполняет функции ресурсного центра в сфере химических технологий и готовит кадры для машиностроительной, радиотехнической и химической промышленности Сибири.
В текущем году колледж планирует заявиться для участия в федеральном проекте, чтобы в 2027 году приступить к созданию кластера по химической отрасли. Отмечается, что реализация этих планов будет способствовать формированию стабильного кадрового резерва, привлечению молодёжи в исследовательскую среду и развитию импортозамещающих производств.
В рамках проекта на базе колледжа запланировано создание и оснащение современных лабораторий и мастерских в партнёрстве с ведущими предприятиями отрасли. Ожидается, что к сотрудничеству подключатся такие компании, как Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», «СГК-Новосибирск», «Сибиар», научно-производственное предприятие «Биомер» и другие.
В министерстве образования Новосибирской области напомнили, что проект «Профессионалитет» направлен на модернизацию системы среднего профессионального образования, приведение ее в соответствие с запросами рынка труда и укрепление материально-технической базы колледжей. В Новосибирской области уже успешно работают три образовательных и образовательно-производственных кластера, а в текущем году планируется создать еще шесть.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области создан авиастроительный кластер на базе Новосибирского авиастроительного лицея имени Г. А. Ванага. Кроме этого, участниками кластера стали ещё три новосибирских колледжа.