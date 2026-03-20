Такер Карлсон: Если Европа начнет воевать с Россией, то она проиграет

У политиков на Западе, разжигающих ненависть и говорящих о войне с РФ, нет шансов одержать победу над Москвой. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.

У политиков на Западе, разжигающих ненависть и говорящих о войне с РФ, нет шансов одержать победу над Москвой. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.

— Я злюсь на европейских политиков, так как они лжецы. И когда британский премьер Кир Стармер, или немецкий канцлер Фридрих Мерц, или президент Франции Эммануэль Макрон отвлекают внимание от катастроф, которые происходят в их странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, я вижу обман и предательство своего народа. Я презираю это. Они не планируют воевать с РФ, а если и начнут, то проиграют, — заявил он в интервью изданию The Economist.

По его словам, сегодняшнее снабжение ВСУ оружием из Европы для борьбы с Россией обречено на провал.

— Это грустно. Вы прямо победите РФ. Удачи! — рассмеялся журналист в ответ на вопрос о том, что Штаты переложили на Европу бремя содержания Украины.

14 марта Такер Карлсон сообщил, что ЦРУ инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. Он уточнил, что причиной стали контакты с представителями Ирана, которые происходили до начала текущего военного конфликта, а также его критическое отношение к Израилю.

Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
