ЕС призвал Израиль воздержаться от эскалации в Ливане

Призыв опубликован в итоговом заявлении лидеров ЕС по результатам заседания Евросовета.
«Европейский совет призывает Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации посредством воздушных или наземных операций и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», — говорится в документе.
Напомним, в марте армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом до этого израильская сторона фактически проигнорировала договорённости о прекращении огня. В Ливане неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны военных Израиля.
Напомним, Европейская служба внешних связей также выразила глубокую обеспокоенность наземным наступлением Израиля в Ливане и призвала прекратить данные операции.