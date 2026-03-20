Прибытие самолета из Пекина в Новосибирск задерживается на 2 часа

В новосибирском аэропорту Толмачево 20 марта задерживается прибытие рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Пассажиры рейса S7 5724 авиакомпании S7 Airlines, следующего из Пекина, проведут в воздухе больше запланированного. Воздушное судно должно было приземлиться в 10:05, однако теперь ожидается, что борт прибудет только в 12:18.
Кроме того, сегодня прибывает борт, который задержался еще предыдущим вечером. Самолет, выполняющий рейс S7 5556 из Худжанда, по расписанию ждали 19 марта в 20:35. По факту его посадка произойдет только утром 20 марта — в 08:35.