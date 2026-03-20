Дорожники Владивостока вышли на помывку знаков после зимы

Параллельно продолжают ремонтировать знаки, поврежденные в результате дорожно-транспортных происшествий и вандальских действий, отмечает пресс-служба мэрии.
С начала марта бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») привели в порядок 766 указателей. Из них 717 прошли помывку, оставшиеся — ремонт и восстановление. Работы продолжаются.
Некоторые дорожные указатели города были погнуты после ДТП или действий вандалов. 49 указателей восстановили сразу на месте. А те знаки, которые не удалось привести в надлежащее состояние, рабочие демонтировали и установили на их место новые. Таких было 60. Работы проводили на Луговой, 21, Спортивной, 2, Алеутской, 2, Адмирала Фокина, 18, Семеновской, 15, Океанском проспекте, 101, Шилкинской, 21, Терешковой, 9, проспекте Красного Знамени, 31 — 38, Русской, 51, Жигура, 46 и по другим адресам.
Кроме того, сотрудники городской службы практически каждый день занимаются ремонтом леерного ограждения, которое оказывается поврежденным в результате дорожно-транспортных происшествий.
«Всегда выезжаем на место ДТП и при необходимости демонтируем или выправляем ограждение. В этом месяце отремонтировали 232 метра лееров на Вилкова, Калинина, проспекте 100-летия Владивостока, Окатовой, Черемуховой, Хабаровской и Приходько», — рассказали сотрудники «СГТ».