Дорожники Владивостока вышли на помывку знаков после зимы

Некоторые дорожные указатели города были погнуты после ДТП или действий вандалов. 49 указателей восстановили сразу на месте. А те знаки, которые не удалось привести в надлежащее состояние, рабочие демонтировали и установили на их место новые. Таких было 60. Работы проводили на Луговой, 21, Спортивной, 2, Алеутской, 2, Адмирала Фокина, 18, Семеновской, 15, Океанском проспекте, 101, Шилкинской, 21, Терешковой, 9, проспекте Красного Знамени, 31 — 38, Русской, 51, Жигура, 46 и по другим адресам.