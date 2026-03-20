Горнолыжный курорт в Арсеньеве протестировали 35 тысяч человек

Благодаря снежной зиме горнолыжный сезон продлился до конца марта.

Источник: PrimaMedia.ru

Горнолыжный сезон в Арсеньеве продлится до 22 марта благодаря снежной зиме. Губернатор региона Олег Кожемяко лично проверил состояние трасс и подтвердил, что склоны остаются в отличной форме для катания, сообщила пресс-служба правительства края.

«Приморский горнолыжный курорт в этом сезоне пользовался большой популярностью — здесь побывали 35 тысяч любителей активного отдыха, что подтверждает высокую востребованность объекта», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, власти намерены и дальше развивать инфраструктуру: утеплять кресельные подъёмники, вводить в эксплуатацию гостиницу и прокладывать новые трассы на северо-восточном склоне.

К следующему сезону, который начнётся в конце ноября 2026 года, планируется запустить курорт в полном объёме. В состав комплекса войдут гостиницы и апартаменты, рестораны и магазины, детский клуб, парковки, водно-оздоровительный центр и новые трассы с уровнем сложности от синих до чёрных.

Отмечается, что реализация проекта ведётся с использованием мер господдержки: курорт входит в территорию опережающего развития «Михайловский», работает в рамках дальневосточной концессии и вписан в мастер-план развития города Арсеньева.

Благодаря комплексным мерам государственной поддержки уже в следующем сезоне в Приморье откроется полноценный курорт со всей необходимой инфраструктурой", — отметил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.