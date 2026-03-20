Бодрее, чем в 20 лет: Фитнес-тренер раскрыл секрет идеальных тренировок после 40

По словам собеседника Life.ru, не стоит думать, что после 40 уже поздно ходить в зал и заниматься спортом, наоборот, это идеальное время заняться собой осознанно. Вы уже лучше понимаете своё тело, умеете слышать его сигналы и можете тренироваться не ради внешнего эффекта, а ради здоровья и энергии. Начните с малого, но начните сегодня — через пару месяцев вы не узнаете себя. После 40 лет тренировки это не про рекорды, а про качество жизни. И тело обязательно ответит вам благодарностью.