На улицах Новосибирска ограничили парковку из-за Ураза-байрама

Мусульмане в пятницу, 20 марта, устремятся в мечети.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске в связи с празднованием Ураза-байрама будет введено временное ограничение на парковку в нескольких районах. Об этом информирует пресс-центр городской администрации.

С 20 марта, в день религиозного праздника, с 5:00 до 9:00, парковка запрещена на улице Красина от улицы Кошурникова до пересечения с улицей Гоголя. Также ограничения коснутся тупика улицы Красина, проспекта Димитрова на участке от Вокзальной магистрали до площади имени Кондратюка и территории от Ватутина, 46, до Мира, а также от Мира, 63, до Ватутина.

Управлению МВД предложено усилить меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территориях, прилегающих к мечетям.

Татьяна Картавых