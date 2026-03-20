На улицах Новосибирска ограничили парковку из-за Ураза-байрама

С 20 марта, в день религиозного праздника, с 5:00 до 9:00, парковка запрещена на улице Красина от улицы Кошурникова до пересечения с улицей Гоголя. Также ограничения коснутся тупика улицы Красина, проспекта Димитрова на участке от Вокзальной магистрали до площади имени Кондратюка и территории от Ватутина, 46, до Мира, а также от Мира, 63, до Ватутина.