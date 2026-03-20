Соцфонд России сможет предоставлять региональные выплаты

Территориальным органам Социального фонда позволят взять на себя функции по предоставлению некоторых региональных выплат. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Политик отметил, что данное решение упростит процедуру получения социальной помощи. Граждане смогут быстрее получить информацию о мерах поддержки.
«Правительство подготовило изменения, которые направлены на совершенствование механизма предоставления гражданам мер социальной защиты». — сказал премьер-министр.
Мишустин уточнил, что это касается назначения и перерасчета регионального материнского капитала, пособий для ветеранов труда. Также это затронет компенсации школьникам и студентам за проезд в пригородных поездах.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 апреля вырастут социальные пенсии. Ее размер увеличится до 16,5 тысячи рублей, что на 6,8% больше текущего уровня. Средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов достигнет 24,5 тысячи рублей.