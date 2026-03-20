В Красноярск приходит астрономическая весна

Также сегодня красноярцев ждет красивое небесное шоу.

Сегодня, 20 марта, в 21:46 по местному времени Солнце пересечет небесный экватор. Это событие знаменует собой начало астрономической весны в Северном полушарии, сообщают в обсерватории университета Решетнева.

После этого рубежа продолжительность светового дня в Красноярске начнет увеличиваться, а ночи станут короче.

Кроме того, сегодня красноярцев ждет красивое небесное шоу. В вечерних сумерках Луна и Венера сблизятся в созвездии Рыб. Расстояние между ними составит чуть более 4 градусов. Найти Венеру на небе не составит труда — это будет самый яркий объект после захода солнца рядом с тонким серпом молодой Луны.

Ранее стало известно, почему на Красноярск обрушилась сильнейшая магнитная буря.