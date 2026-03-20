В школах Хабаровского края установят современные системы Wi-Fi и видеонаблюдения

В Хабаровском крае началось масштабное оснащение школ современной ИТ-инфраструктурой. Эта работа проводится по федеральному проекту «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Благодаря системной работе в рамках национального проекта, мы формируем единое цифровое пространство, которое не только повышает антитеррористическую защищенность объектов образования, но и открывает для педагогов и учеников новые возможности для использования современных образовательных сервисов. До 2030 года мы планируем охватить подобными решениями 563 образовательные организации края», — прокомментировал ход реализации проекта министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
В этом году защищенный доступ в интернет по технологии Wi-Fi и системы видеонаблюдения за входными группами будут организованы в 49 школах региона.
Напомним, что ранее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Хабаровском крае в 179 организациях общего или среднего профессионального образования был обеспечен доступ к сети интернет.
